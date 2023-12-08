США заблокировали в СБ ООН резолюцию ОАЭ о немедленном прекращении огня в Газе

Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Уточняется, что за резолюцию, соавторами которой стали 97 стран-членов ООН, голосовали 13 членов Совбеза организации.

«Против были США. Великобритания воздержалась. Соавторами проекта стали 97 стран-членов ООН», — сказано в материале.

Отмечается, что документ содержит требование немедленного прекращения огня и немедленного освобождения всех заложников без предусловий.

Как заявил зампостпреда Соединённых Штатов при ООН Роберт Вуд, почти все рекомендации США были проигнорированы. По его словам, резолюция является «несбалансированной и оторванной от реальности».

Он также раскритиковал то, что в резолюции отсутствует осуждение нападения ХАМАС на Израиль, и то, что в ней не закреплено право Израиля на самооборону.

В настоящее время США выступают против прекращения огня в секторе Газа. Такую позицию страны выразил Вуд.

По мнению Вашингтона, перемирие с ХАМАС «лишь посеет семена следующей войны».

Как сообщило 8 декабря агентство Reuters, администрация Джо Байдена пытается добиться от конгресса США разрешения на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается, чтобы продолжить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По информации Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву погибли 17 487 человек.