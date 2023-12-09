Полянский: США вето резолюции вынесли смертный приговор тысячам жителей Газы

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

Он подчеркнул, что оценку действиям Вашингтона даст история.

«Наши коллеги из США буквально на наших глазах вынесли смертный приговор ещё тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН», — отметил Полянский.

По его словам, можно цинично сколько угодно говорить пустые слова о демократии и правах человека, однако настоящая цена им видна сейчас, когда два члена Совбеза предпочли быть соучастниками «безжалостной израильской бойни».

Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Как сообщило 8 декабря агентство Reuters, администрация Джо Байдена пытается добиться от конгресса США разрешения на продажу Израилю 45 тыс. снарядов для израильских танков Merkava, в которых ЦАХАЛ нуждается, чтобы продолжить военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

По информации Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву погибли 17 487 человек.