Al-Jazeera: в ХАМАС осудили вето США на проект резолюции по Газе в СБ ООН

Движение ХАМАС осудило вето Вашингтона на проект резолюции по Газе в Совбезе ООН, сообщает телеканал Al-Jazeera.

Отмечается, что ХАМАС назвал вето США на резолюцию «неэтичным и бесчеловечным».

Один из членов политбюро движения заявил, что препятствование принятию резолюции со стороны Соединённых Штатов является прямым участием в «убийстве людей и совершении новых массовых убийств и этнических чисток» вместе с оккупационными силами.

Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

Он подчеркнул, что оценку действиям Вашингтона даст история.

Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд заявил, что Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции ОАЭ по прекращению огня в Газе в Совбезе ООН, так как она не осуждала ХАМАС и не отражала право Израиля на самооборону.