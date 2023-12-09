Вуд: резолюция ОАЭ не осуждала ХАМАС и не отражала право Израиля на самооборону

Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции ОАЭ по прекращению огня в Газе в Совбезе ООН из-за отсутствия осуждения движения ХАМАС, заявил на зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.

«Мы до сих пор не можем понять, почему авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую ужасающую террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября», — заявил он.

По словам Вуда, в документе не признается, что Израиль имеет право «защищать себя от терроризма» согласно международному праву.

Он также уточнил, что резолюция не способствует возобновлению гумпауз и освобождению заложников.

Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.

Он подчеркнул, что оценку действиям Вашингтона даст история.