Президент Чили призвал реформировать ООН после вето США на резолюцию по Газе

Президент Чили Габриэль Борич призвал реформировать ООН после того, как Соединённые Штаты наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Срочно нужна структурная реформа ООН. Мир уже не такой, как в 1945 году», — заявил Борич.

Соединённые Штаты в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при этом воздержалась.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединённые Штаты блокированием резолюции СБ ООН по сектору Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.