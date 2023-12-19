В Белом доме заявили, что США не считают правильным прекращение огня в Газе
«США не считают, что прекращение огня сейчас является верным шагом. Мы верим в гуманитарные паузы, чтобы мы могли обеспечить доставку гуманитарной помощи, вывод заложников и возвращение их домой к семьям. И именно этого мы добиваемся», — сказала она в ходе брифинга.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что сценарий, при котором в секторе Газа будет объявлена гуманитарная пауза и произойдёт обмен пленными, нельзя гарантировать.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что только Израиль и США выступают против прекращения огня в секторе Газа.