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В Белом доме заявили, что США не считают правильным прекращение огня в Газе

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Администрация США не считает правильным полное прекращение огня в секторе Газа, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«США не считают, что прекращение огня сейчас является верным шагом. Мы верим в гуманитарные паузы, чтобы мы могли обеспечить доставку гуманитарной помощи, вывод заложников и возвращение их домой к семьям. И именно этого мы добиваемся», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что сценарий, при котором в секторе Газа будет объявлена гуманитарная пауза и произойдёт обмен пленными, нельзя гарантировать.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что только Израиль и США выступают против прекращения огня в секторе Газа.

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