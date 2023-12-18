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Белый дом: возможность перемирия и обмена заключёнными в Газе не гарантирована

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Сценарий, при котором в секторе Газа будет объявлена гуманитарная пауза и произойдёт обмен пленными, нельзя гарантировать. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Белый дом: возможность перемирия и обмена заключёнными в Газе не гарантирована
  • Gettyimages.ru

Выступая на онлайн-брифинге для журналистов, Кирби заявил, что работа в этом направлении продолжается. Однако на текущий момент о неизбежности такого поворота событий говорить не приходится.

«Но на данный момент я не могу сказать, что мы в той позиции, когда достижение очередной договорённости неизбежно», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не станут диктовать Израилю условия перемирия с ХАМАС.

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