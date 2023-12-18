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Пентагон: США не будут диктовать Израилю условия перемирия с ХАМАС

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Власти США не имеют намерения устанавливать сроки, а также диктовать условия прекращения развёрнутой в отношении палестинского движения ХАМАС военной операции Израиля. С заявлением об этом выступил глава Пентагона Ллойд Остин.
Пентагон: США не будут диктовать Израилю условия перемирия с ХАМАС
  • Gettyimages.ru

По словам руководителя американского оборонного ведомства, прозвучавшим на совместной пресс-конференции Остина с его израильским коллегой Йоавом Галантом в Тель-Авиве, США будут и дальше поддерживать Израиль.

«Я не вправе диктовать сроки и условия [прекращения операции]. Наша поддержка права Израиля на самооборону непоколебима, как вы уже неоднократно от меня слышали, и это не изменится», — цитирует Остина ТАСС.

Ранее The New York Times сообщала, что Остин попробует убедить Израиль прекратить масштабную операцию в секторе Газа.

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