Пентагон: США не будут диктовать Израилю условия перемирия с ХАМАС

Власти США не имеют намерения устанавливать сроки, а также диктовать условия прекращения развёрнутой в отношении палестинского движения ХАМАС военной операции Израиля. С заявлением об этом выступил глава Пентагона Ллойд Остин.

По словам руководителя американского оборонного ведомства, прозвучавшим на совместной пресс-конференции Остина с его израильским коллегой Йоавом Галантом в Тель-Авиве, США будут и дальше поддерживать Израиль.

«Я не вправе диктовать сроки и условия [прекращения операции]. Наша поддержка права Израиля на самооборону непоколебима, как вы уже неоднократно от меня слышали, и это не изменится», — цитирует Остина ТАСС.

Ранее The New York Times сообщала, что Остин попробует убедить Израиль прекратить масштабную операцию в секторе Газа.