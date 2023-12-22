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Гутерреш: операция Израиля в Газе мешает поставкам гуманитарной помощи в анклав

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Способы проведения Израилем операций в секторе Газа значительно осложняют распределение гумпомощи среди населения анклава.
Гутерреш: операция Израиля в Газе мешает поставкам гуманитарной помощи в анклав
  • AP

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, многие измеряют эффективность гуманитарной операции в секторе Газа, исходя из количества грузовиков Красного Полумесяца и ООН, которым позволяют разгружать помощь.

«Реальная проблема в том, что то, как Израиль проводит это наступление, создаёт серьёзные препятствия распространению гуманитарной помощи в Газе», — подчеркнул Гутерреш.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.

20 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

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