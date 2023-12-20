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Лавров: надеемся, что СБ ООН отреагирует на гуманитарную ситуацию в Газе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Об этом Лавров сказал в ходе пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества.

Он отметил, что была подтверждена общая позиция в пользу скорейшего достижения устойчивого прекращения огня, а также оказания помощи населению сектора Газа, страдающему из-за боевых действий и тяжелейших гуманитарных последствий блокады.

«Мы рассчитываем на то, что Совет Безопасности ООН в ближайшее время всё-таки сможет возвысить свой голос в пользу такого перезревшего гуманитарного шага», — сказал глава МИД России.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

Ранее Лавров заявил, что «внешние силы» хотят использовать обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах.

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