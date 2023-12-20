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Лавров: «внешние силы» хотят использовать конфликт вокруг Газы в своих интересах

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«Внешние силы» хотят использовать обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Некоторые внешние силы не прочь использовать очередное обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах», — заявил он на шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества.

Лавров отметил, что Россия продолжает прилагать усилия по стабилизации обстановки.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Танжу Билгич подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Также в Axios заявили, что Израиль предложил ХАМАС паузу в боях на неделю в рамках сделки по пленным.

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