Лавров: «внешние силы» хотят использовать конфликт вокруг Газы в своих интересах
«Некоторые внешние силы не прочь использовать очередное обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах», — заявил он на шестой сессии Российско-Арабского форума сотрудничества.
Лавров отметил, что Россия продолжает прилагать усилия по стабилизации обстановки.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Танжу Билгич подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа.
Также в Axios заявили, что Израиль предложил ХАМАС паузу в боях на неделю в рамках сделки по пленным.