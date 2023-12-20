Axios: Израиль предложил ХАМАС паузу в боях на неделю в рамках сделки по пленным
Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.
«В рамках предложения Израиль заявил, что согласится на временное прекращение огня по меньшей мере на одну неделю», — сказано в материале.
12 декабря телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский источник сообщил о возможности проведения переговоров между ХАМАС и властями Израиля о заключении новой сделки по обмену пленными.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что авторитет Совета Безопасности всемирной организации подорван из-за неспособности прекратить огонь в секторе Газа.