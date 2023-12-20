Axios: Израиль предложил ХАМАС паузу в боях на неделю в рамках сделки по пленным

Израиль предложил движению ХАМАС остановить боевые действия на неделю в рамках новой договорённости об освобождении пленных.

Об этом информирует портал Axios со ссылкой на источники.

«В рамках предложения Израиль заявил, что согласится на временное прекращение огня по меньшей мере на одну неделю», — сказано в материале.

12 декабря телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский источник сообщил о возможности проведения переговоров между ХАМАС и властями Израиля о заключении новой сделки по обмену пленными.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что авторитет Совета Безопасности всемирной организации подорван из-за неспособности прекратить огонь в секторе Газа.