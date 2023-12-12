Al Arabiya: на следующей неделе ожидаются переговоры Израиля и ХАМАС о пленных
Об этом информирует Al Arabiya со ссылкой на палестинский источник.
«Мы ожидаем начала серьёзных переговоров по заключению новой сделки по пленным на следующей неделе», — цитирует его ТАСС.
По его словам, движение потребовало прекращения огня и не закрыло дверь для гуманитарного перемирия на новых условиях.
Ранее газета Star сообщила, что группа стран Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств представила в Совбез ООН план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа.
После достижения перемирия предлагается создать независимое Государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
3 декабря координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров и обсуждать освобождение заложников.