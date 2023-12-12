Al Arabiya: на следующей неделе ожидаются переговоры Израиля и ХАМАС о пленных

Переговоры между ХАМАС и властями Израиля о заключении новой сделки по обмену пленными могут произойти на следующей неделе.

Об этом информирует Al Arabiya со ссылкой на палестинский источник.

«Мы ожидаем начала серьёзных переговоров по заключению новой сделки по пленным на следующей неделе», — цитирует его ТАСС.

По его словам, движение потребовало прекращения огня и не закрыло дверь для гуманитарного перемирия на новых условиях.

Ранее газета Star сообщила, что группа стран Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств представила в Совбез ООН план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа.

После достижения перемирия предлагается создать независимое Государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

3 декабря координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль и ХАМАС не хотят возвращаться за стол переговоров и обсуждать освобождение заложников.