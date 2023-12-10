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Star: исламские страны представили в ООН план урегулирования конфликта в Газе

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Группа стран Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств представила в Совбез ООН план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа.
Star: исламские страны представили в ООН план урегулирования конфликта в Газе
  • Gettyimages.ru

По данным газеты Star, проект состоит из 11 пунктов, в которые входят, в частности, полное прекращение огня, устранение препятствий для доставки в сектор Газа гумпомощи.

«В плане обращено внимание на то, что гуманитарная пауза... не сработала, а решение заключается в длительном прекращении огня», — говорится в заявлении.

После достижения перемирия предлагается создать независимое Государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что представители американской администрации с октября разрабатывают многоэтапный план перехода территории сектора Газа под контроль властей Палестины после окончания войны Израиля и палестинского движения ХАМАС.

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