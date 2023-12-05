Politico: США работают над планом по переходу Газы под контроль Палестины

Представители американской администрации с октября разрабатывают многоэтапный план перехода территории сектора Газа под контроль властей Палестины после окончания войны Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, представители Госдепартамента, Белого дома и других американских ведомств уже на протяжении нескольких недель обсуждают будущее устройство сектора Газа.

Как рассказали источники, общая концепция плана сводится к многоэтапному восстановлению Газы после окончания боевых действий.

«Для стабилизации обстановки в регионе в ближайшие сроки потребуются международные силы, а в долгосрочной перспективе власть перейдёт к модернизированной Палестинской автономии», — говорится в публикации.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что ключ к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.