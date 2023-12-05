Politico: США работают над планом по переходу Газы под контроль Палестины
- AFP
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Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, представители Госдепартамента, Белого дома и других американских ведомств уже на протяжении нескольких недель обсуждают будущее устройство сектора Газа.
Как рассказали источники, общая концепция плана сводится к многоэтапному восстановлению Газы после окончания боевых действий.
«Для стабилизации обстановки в регионе в ближайшие сроки потребуются международные силы, а в долгосрочной перспективе власть перейдёт к модернизированной Палестинской автономии», — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что ключ к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке — в создании независимого палестинского государства.