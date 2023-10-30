Путин: создание палестинского государства решит конфликт на Ближнем Востоке
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Российский лидер отметил, что в подходах России к ситуации в ближневосточном регионе никогда не было интриг и двойного дна, в отличие от стран Запада.
«Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, она не меняется из года в год: ключ к решению конфликта — в создании суверенного, независимого, полноценного палестинского государства», — подчеркнул Путин.
Ранее глава государства заявил, что страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, ничем оправдать нельзя.