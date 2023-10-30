RT в Telegram
Подпишись

Путин: страшные события, происходящие сейчас в Газе, ничем оправдать нельзя

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, ничем оправдать нельзя.
Путин: страшные события, происходящие сейчас в Газе, ничем оправдать нельзя
  • AP
  • © Hatem Moussa

Как отметил глава государства, вместо наказания преступников и террористов стали мстить по принципу коллективной ответственности. 

«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чём неповинных людей, которым просто некуда бежать, ничем оправдать нельзя», — сказал Путин.

Он добавил, что, когда смотришь на погибших детей, на страдания женщин и стариков, сжимаются кулаки и наворачиваются слёзы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить