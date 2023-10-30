Путин: страшные события, происходящие сейчас в Газе, ничем оправдать нельзя
- AP
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Как отметил глава государства, вместо наказания преступников и террористов стали мстить по принципу коллективной ответственности.
«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чём неповинных людей, которым просто некуда бежать, ничем оправдать нельзя», — сказал Путин.
Он добавил, что, когда смотришь на погибших детей, на страдания женщин и стариков, сжимаются кулаки и наворачиваются слёзы.