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МИД: Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа

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Замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Танжу Билгич подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа.
МИД: Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа
  • Gettyimages.ru

Информация об этом появилась на сайте российского ведомства.

«С обеих сторон была подчёркнута насущная необходимость остановки кровопролития через немедленное и повсеместное прекращение огня», — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что только Израиль и США выступают против прекращения огня в секторе Газа.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает всё возможное, чтобы привлечь Израиль к ответственности.

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