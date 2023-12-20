МИД: Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа
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Информация об этом появилась на сайте российского ведомства.
«С обеих сторон была подчёркнута насущная необходимость остановки кровопролития через немедленное и повсеместное прекращение огня», — говорится в сообщении.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что только Израиль и США выступают против прекращения огня в секторе Газа.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает всё возможное, чтобы привлечь Израиль к ответственности.