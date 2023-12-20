МИД: Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Турции в Москве Танжу Билгич подчеркнули необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Информация об этом появилась на сайте российского ведомства.

«С обеих сторон была подчёркнута насущная необходимость остановки кровопролития через немедленное и повсеместное прекращение огня», — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что только Израиль и США выступают против прекращения огня в секторе Газа.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает всё возможное, чтобы привлечь Израиль к ответственности.