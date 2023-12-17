Эрдоган: Турция сделает всё возможное, чтобы привлечь Израиль к ответственности

Анкара задействует все доступные ей механизмы, чтобы привлечь власти Израиля к ответственности за происходящее в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В зачитанном на международной церемонии празднования 750-летия великого мыслителя и философа Хазрата Мевланы обращении Эрдогана уточняется, что Турция намерена и дальше поддерживать угнетённых и жертв.

Эрдоган подчеркнул, что поддержка будет оказываться всем, независимо от их вероисповедания, происхождения, цвета кожи и самобытности, передаёт РИА Новости.

Как ранее сообщил источник ТАСС, глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к США с призывом повлиять на Израиль ради прекращения огня в секторе Газа.