Эрдоган: Турция сделает всё возможное, чтобы привлечь Израиль к ответственности
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В зачитанном на международной церемонии празднования 750-летия великого мыслителя и философа Хазрата Мевланы обращении Эрдогана уточняется, что Турция намерена и дальше поддерживать угнетённых и жертв.
Эрдоган подчеркнул, что поддержка будет оказываться всем, независимо от их вероисповедания, происхождения, цвета кожи и самобытности, передаёт РИА Новости.
Как ранее сообщил источник ТАСС, глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к США с призывом повлиять на Израиль ради прекращения огня в секторе Газа.