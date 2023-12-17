RT в Telegram
Подпишись

Эрдоган: Турция сделает всё возможное, чтобы привлечь Израиль к ответственности

Короткая ссылка
Анкара задействует все доступные ей механизмы, чтобы привлечь власти Израиля к ответственности за происходящее в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: Турция сделает всё возможное, чтобы привлечь Израиль к ответственности
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup/

В зачитанном на международной церемонии празднования 750-летия великого мыслителя и философа Хазрата Мевланы обращении Эрдогана уточняется, что Турция намерена и дальше поддерживать угнетённых и жертв.

Эрдоган подчеркнул, что поддержка будет оказываться всем, независимо от их вероисповедания, происхождения, цвета кожи и самобытности, передаёт РИА Новости.

Как ранее сообщил источник ТАСС, глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к США с призывом повлиять на Израиль ради прекращения огня в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить