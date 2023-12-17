ТАСС: Турция призвала США повлиять на Израиль для прекращения огня в Газе

Власти США должны использовать своё влияние на Израиль, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа. С таким призывом к госсекретарю США Энтони Блинкену обратился глава МИД Турции Хакан Фидан.

Как рассказал ТАСС дипломатический источник в Анкаре, в ходе телефонного разговора с Блинкеном Фидан заявил, что ситуация в зоне палестино-израильского конфликта ухудшается. Он призвал США использовать их влияние на Израиль.

«Он также подчеркнул, что после установления полного прекращения огня Израиль должен сесть за стол переговоров, чтобы начать политический процесс, направленный на достижение справедливого и постоянного мира, основанного на решении о двух государствах», — добавил собеседник агентства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отказ США от поддержки Израиля может положить конец конфликту в Газе.