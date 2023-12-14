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Эрдоган: отказ США от оказания поддержки Израилю может завершить конфликт в Газе

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту США Джо Байдену, что отказ Вашингтона от безоговорочной поддержки израильской стороны может привести к прекращению огня в Газе.
Эрдоган: отказ США от оказания поддержки Израилю может завершить конфликт в Газе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает канцелярия президента Турции.

«Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная трагедия в секторе Газа должна быть прекращена как можно скорее, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может обеспечить быстрое прекращение огня», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты не чувствуют себя в «дипломатической изоляции» из-за поддержки, которую Вашингтон оказывает Израилю.

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