Эрдоган: отказ США от оказания поддержки Израилю может завершить конфликт в Газе
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Об этом сообщает канцелярия президента Турции.
«Президент Эрдоган заявил, что гуманитарная трагедия в секторе Газа должна быть прекращена как можно скорее, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может обеспечить быстрое прекращение огня», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты не чувствуют себя в «дипломатической изоляции» из-за поддержки, которую Вашингтон оказывает Израилю.