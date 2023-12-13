Госдеп: США не чувствуют себя в изоляции из-за оказания поддержки Израилю

Соединённые Штаты не чувствуют себя в «дипломатической изоляции» из-за поддержки, которую Вашингтон оказывает Израилю. С таким заявлением выступил 13 декабря официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Отвечая на вопрос, не чувствуют ли США себя в «дипломатической изоляции» из-за оказания поддержки Израилю в ООН, где они проголосовали против резолюции о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа, Миллер заверил, что такого ощущения нет.

«Нет, вовсе нет», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной поддержке США проводимой в Газе операции.