Госдеп: США не чувствуют себя в изоляции из-за оказания поддержки Израилю
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- © Avi Ohayon / Israel Gpo
Отвечая на вопрос, не чувствуют ли США себя в «дипломатической изоляции» из-за оказания поддержки Израилю в ООН, где они проголосовали против резолюции о гуманитарном прекращении огня в секторе Газа, Миллер заверил, что такого ощущения нет.
«Нет, вовсе нет», — цитирует его РИА Новости.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной поддержке США проводимой в Газе операции.