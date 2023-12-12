RT в Telegram
Подпишись

Нетаньяху заявил, что Израиль получил полную поддержку США по операции в Газе

Короткая ссылка
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство получило полную поддержку США по наземной операции в секторе Газа.
Нетаньяху заявил, что Израиль получил полную поддержку США по операции в Газе
  • AP
  • © Ohad Zwigenber

«После интенсивного обсуждения с президентом (США Джо. — RT) Байденом и его людьми мы получили полную поддержку для наземного входа в сектор Газа», — приводит РИА Новости его слова.

Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим надеется договориться «о будущем сектора Газа после ХАМАС».

Также израильский премьер сообщил, что страна не повторит ошибку, которую допустила, пойдя на соглашения с Палестиной в Осло.

Он подчеркнул, что сектор Газа после окончания военной операции не будет управляться ни движением ХАМАС, ни организацией ФАТХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить