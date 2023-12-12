Нетаньяху заявил, что Израиль получил полную поддержку США по операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство получило полную поддержку США по наземной операции в секторе Газа.

«После интенсивного обсуждения с президентом (США Джо. — RT) Байденом и его людьми мы получили полную поддержку для наземного входа в сектор Газа», — приводит РИА Новости его слова.

Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим надеется договориться «о будущем сектора Газа после ХАМАС».

Также израильский премьер сообщил, что страна не повторит ошибку, которую допустила, пойдя на соглашения с Палестиной в Осло.

Он подчеркнул, что сектор Газа после окончания военной операции не будет управляться ни движением ХАМАС, ни организацией ФАТХ.