Axios: Байден всё больше недоволен Нетаньяху из-за нарушения рекомендаций США
- РИА Новости
Как сообщил один из источников портала в администрации США, терпение Байдена скоро закончится. Другой источник заявил, что Вашингтон испытывает «огромное разочарование».
Среди основных претензий американских властей к израильскому премьеру в публикации называется отказ Тель-Авива прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, которые предназначаются для палестинского бюджета, а также обеспечить расширение доставки гуманитарной помощи в анклав.
В конце декабря Байден заявил, что не настаивал на перемирии в секторе Газа в разговоре с Нетаньяху.