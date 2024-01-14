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Axios: Байден всё больше недоволен Нетаньяху из-за нарушения рекомендаций США

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Недовольство президента США Джо Байдена и его помощников, вызванное отказом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следовать рекомендациям Соединённых Штатов по ситуации в Газе, продолжает расти. Такую информацию приводит Axios.
Axios: Байден всё больше недоволен Нетаньяху из-за нарушения рекомендаций США
  • РИА Новости

Как сообщил один из источников портала в администрации США, терпение Байдена скоро закончится. Другой источник заявил, что Вашингтон испытывает «огромное разочарование».

Среди основных претензий американских властей к израильскому премьеру в публикации называется отказ Тель-Авива прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, которые предназначаются для палестинского бюджета, а также обеспечить расширение доставки гуманитарной помощи в анклав.

В конце декабря Байден заявил, что не настаивал на перемирии в секторе Газа в разговоре с Нетаньяху.

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