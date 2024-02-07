Электоральная дестабилизация: как несистемная оппозиция планирует влиять на выборы президента России

Российские оппозиционеры планируют провести серию политических акций, направленных на дестабилизацию обстановки внутри страны. Об этом RT сообщили источники в правоохранительных органах. По данным силовых ведомств, несмотря на кризис в программной повестке и идеологическую раздробленность, оппозиция едина в стремлении вмешаться в предстоящие президентские выборы в России. В беседе с RT эксперты проанализировали, каких именно шагов можно ожидать от провокаторов, а также на какие силы они опираются внутри страны и за рубежом.

По данным источников RT в правоохранительных органах, иностранные покровители либеральной несистемной оппозиции предложили сделать основной упор на формирование негативной повестки в соцсетях и аффилированных медиа в преддверии президентских выборов. Ставка будет делаться на локальные протестные действия активистов, а также на попытки раскачать тему мобилизованных и в целом на активное продвижение так называемых антивоенных настроений с упором на молодёжь и женскую часть электората.

В рамках данной тематики, как отмечают наблюдатели в беседах с RT, уже активизировались медийные «хедлайнеры» оппозиции, в частности Максим Кац*, а также сетка Telegram-каналов Михаила Ходорковского*.

В другом ключе действует группа активистов, аффилированная с ФБК** и Алексеем Навальным***, которая находится в затяжном конфликте с остальными центрами силы несистемной оппозиции. Навальный предложил сторонникам приходить на избирательные участки в день голосования к полудню. По задумке организатора, это должно продемонстрировать неприятие политики президента Владимира Путина и показать массовость протестной аудитории внутри страны.

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Оригинальный план Навального, однако, нельзя назвать многообещающим с электоральной точки зрения — источники RT сомневаются в результативности акции при вероятном отсутствии в избирательном бюллетене «удобного» для несистемной оппозиции кандидата, к которому можно было бы применить технологии «умного голосования» (то есть голосовать за любого второго по популярности кандидата после представителя власти. — RT).

Иного рода политический активизм практикуют покинувшие страну оппозиционеры. Так, согласно данным собеседников RT в российских правоохранительных органах, Владимир Милов*, один из соратников Навального, запланировал посещение ряда столиц стран Евросоюза, а также визит в Соединённые Штаты. Милов имеет связи в среде европейского и американского политического истеблишмента, членов Европарламента и конгресса США, а также среди экспертного сообщества.

По данным источников, Милов занят непосредственным лоббированием введения новых санкционных пакетов против ближайшего окружения, друзей и соратников президента России Владимира Путина. Пользуясь старыми связями в российских властных кругах (в начале 2000-х Милов был заместителем министра энергетики РФ. — RT), он располагает чувствительными сведениями в самых разных экономических сферах. Всё это помогает Милову точнее «настраивать» новые санкционные пакеты ЕС и США.

По иной информации источников RT, другим известным соратникам Навального — Марии Певчих*, Леониду Волкову* и их подчинённым в ФБК — кураторами из Госдепартамента США на последних совещаниях в Литве была поставлена задача по организации кампании по признанию президентских выборов в России нелегитимными. Инструкции, полученные активом ФБК, приняты в работу и уже начали реализовываться через медийную сетку несистемной оппозиции и формирование новых инфоповодов и проектов (одним из первых стал проект «Полдень против Путина»).

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Максимальная продвинутость

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев называет происходящее «внутривидовой борьбой».

«Оппозиция, безусловно, не может пропустить президентские выборы: это событие, когда им надо максимально продвинуть свою деструктивную повестку. Спонсор этой активности один — англосаксы. А их клиенты из числа навальнистов пытаются протащить свои проекты. Это внутривидовая борьба», — подчёркивает депутат в разговоре с RT.

Эксперт сомневается в способности зарубежной оппозиции создать реальные проблемы в ходе президентских выборов или как-то помешать их проведению в силу отсутствия общенародной поддержки и дискредитации сотрудничеством с иностранными центрами влияния.

Юрист Илья Ремесло в беседе с RT подтверждает углубляющийся раскол в оппозиционном лагере, также называя в качестве основной причины борьбу за гранты и бюджеты от иностранных покровителей.

«Они всё время пытаются нащупать что-то, что, по их мнению, «обрушит» власть. Акция «Полдень против Путина» — из той же серии. Когда значимого актива и сторонников не осталось, привлекают хоть кого-то такой забавной идеей. Эффективность будет такой же, как с акцией «Посвети фонариком», когда всем несогласным предлагалось в определённый ночной час выйти на балкон и посветить фонарём», — считает общественник.

Ремесло полагает, что основной лейтмотив конфликта в оппозиционной среде — это бюджеты и попытки через формирование медийной картинки как-то обосновать будущие провалы.

«Оппозиция не может признать, что в выборах она никак не участвует и никак повлиять на итоговый результат не может. Это опасно, так как следующий шаг кураторов — списание их со всех счетов. Поэтому и придумывают такие бессмысленные акции», — полагает юрист.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT отметил, что иностранные кураторы несистемной оппозиции будут выстраивать «собственный рейтинг полезности», ориентируясь на то, как будут себя вести их подопечные в предвыборный период.

«Понимая всю бесперспективность и отсутствие реальной поддержки, иностранные кураторы оппозиции сейчас оценивают, кого в поствыборный период они будут финансировать. Именно с этим связана такая ожесточённая грызня вокруг различных проектов. Оппозиционерам важно закрепиться в каком-то статусе на будущее», — говорит политолог.

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Политические трюки

Олег Матвейчев, говоря о тактиках несистемной оппозиции, особо отметил одну из них — попытки выдать «за своих» тех или иных российских политиков, пытающихся получить регистрацию в качестве кандидатов на президентских выборах. Яркий пример тому, по словам Матвейчева, — кандидат в президенты Борис Надеждин.

«Сейчас пытаются использовать Надеждина, заявляют о его какой-то феноменальной поддержке, что якобы Кремль испугался его. На самом деле Надеждин не смог никаких подписей собрать, а возможно, даже и не пытался. И соответственно, через медийную «подсветку» проблем с его подписями пытаются выборы делегитимизировать», — говорит депутат.

Илья Ремесло считает, что даже в случае с Надеждиным несистемная оппозиция демонстрирует «отсутствие субъектности».

«Кроме как паразитировать на Надеждине, у них вариантов не остаётся, так как нет своих раскрученных политиков внутри России. Активность вокруг Надеждина — это попытка как-то повторить сценарий «умного голосования». Обычно навальнисты призывали голосовать за коммуниста, но сейчас такой призыв вообще не найдёт отклика у либерально настроенной аудитории», — отмечает юрист.

Иностранные участки

По словам Матвейчева, одним из немногих остающихся в распоряжении несистемной оппозиции «работающих ресурсов» могут быть релоканты, так как участки для голосования за рубежом можно безнаказанно пикетировать.

«Провокации на зарубежных избирательных участках — это один из их инструментов. Можно прогнозировать организацию различных «шоу» в ходе голосования. Будут тиражироваться фейки о вбросах бюллетеней, всё это будет сопровождаться комментариями для иностранных СМИ и распространяться потом в соцсетях. Это их обязательная программа», — заключил эксперт.

* Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** Навальный Алексей Анатольевич включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.