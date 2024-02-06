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Турчак: президентские выборы в России — событие мирового масштаба

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Выборы президента России, которые пройдут в стране в марте 2024 года, — это событие мирового масштаба. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Турчак: президентские выборы в России — событие мирового масштаба
  • РИА Новости

По его словам, которые приводит ТАСС, предстоящие выборы станут самым главным событием не только по меркам России, но и в мировом масштабе.

Турчак в ходе заседания Второго Всероссийского форума «Женское движение Единой России» также призвал в дни голосования «не оставить свой голос под подушкой», а в очной или электронной форме сделать тот выбор, «который каждый для себя уже внутри сделал».

Ранее в ЦИК России заявили, что пока не приняли решение об окончательном числе кандидатов в президенты России.

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