Турчак: президентские выборы в России — событие мирового масштаба
- РИА Новости
По его словам, которые приводит ТАСС, предстоящие выборы станут самым главным событием не только по меркам России, но и в мировом масштабе.
Турчак в ходе заседания Второго Всероссийского форума «Женское движение Единой России» также призвал в дни голосования «не оставить свой голос под подушкой», а в очной или электронной форме сделать тот выбор, «который каждый для себя уже внутри сделал».
Ранее в ЦИК России заявили, что пока не приняли решение об окончательном числе кандидатов в президенты России.