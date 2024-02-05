ЦИК пока не принял решение об окончательном числе кандидатов в президенты России
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«ЦИК ещё не принимал никакого официального решения... Идёт рабочий процесс обсуждения с представителями кандидатов итогов проверки подписей», — сказала она.
Ранее Памфилова заявила, что ЦИК уже к 7 февраля может завершить проверку подписей и принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам.
В посольстве России в КНР сообщили, что голосование на предстоящих выборах президента России пройдёт в столице Китая, городе Пекине, а также пяти крупных административных центрах республики.