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ЦИК пока не принял решение об окончательном числе кандидатов в президенты России

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Центризбирком ещё не принимал решение об окончательном количестве зарегистрированных кандидатов в президенты России, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
ЦИК пока не принял решение об окончательном числе кандидатов в президенты России
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«ЦИК ещё не принимал никакого официального решения... Идёт рабочий процесс обсуждения с представителями кандидатов итогов проверки подписей», — сказала она.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК уже к 7 февраля может завершить проверку подписей и принять решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам.

В посольстве России в КНР сообщили, что голосование на предстоящих выборах президента России пройдёт в столице Китая, городе Пекине, а также пяти крупных административных центрах республики.

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