Посольство: голосование на выборах президента России пройдёт в шести городах КНР
В комментарии диппредставительства ТАСС указывается, что избирательные участки будут организованы в Гуанчжоу, Шанхае, а также Шэньяне, Харбине и специальном административном районе Сянган (Гонконг).
«Подробная информация об адресах и графике работы избирательных участков в регионах будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее член ЦИК Павел Андреев заявил, что для голосования на выборах президента России за рубежом организовано 276 участков.