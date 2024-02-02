Посольство: голосование на выборах президента России пройдёт в шести городах КНР

Голосование на предстоящих выборах президента России пройдёт в столице Китая, городе Пекине, а также пяти крупных административных центрах республики. Об этом сообщили в посольстве России в КНР.

В комментарии диппредставительства ТАСС указывается, что избирательные участки будут организованы в Гуанчжоу, Шанхае, а также Шэньяне, Харбине и специальном административном районе Сянган (Гонконг).

«Подробная информация об адресах и графике работы избирательных участков в регионах будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее член ЦИК Павел Андреев заявил, что для голосования на выборах президента России за рубежом организовано 276 участков.