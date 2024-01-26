МИД: участки для выборов президента России откроют в недружественных странах

Избирательные участки на выборах российского президента будут открыты в том числе в недружественных странах. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге она отметила, что участки будут размещены на территории всех стран, где имеются дипломатические представительства России.

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах президента России пройдёт в США 17 марта на трёх участках.