МИД: участки для выборов президента России откроют в недружественных странах
- РИА Новости
На брифинге она отметила, что участки будут размещены на территории всех стран, где имеются дипломатические представительства России.
«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», — добавила Захарова.
Ранее сообщалось, что голосование на выборах президента России пройдёт в США 17 марта на трёх участках.