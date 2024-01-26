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МИД: участки для выборов президента России откроют в недружественных странах

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Избирательные участки на выборах российского президента будут открыты в том числе в недружественных странах. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД: участки для выборов президента России откроют в недружественных странах
  • РИА Новости

На брифинге она отметила, что участки будут размещены на территории всех стран, где имеются дипломатические представительства России.

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что голосование на выборах президента России пройдёт в США 17 марта на трёх участках.

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