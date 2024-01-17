RT в Telegram
Подпишись

Голосование на выборах президента России пройдёт в США 17 марта на трёх участках

Короткая ссылка
Голосование на предстоящих выборах президента России пройдёт в США 17 марта на трёх участках.

Об этом в интервью мультимедийному информационному центру «Известия» сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, участки будут открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас). 

«График работы участков будет размещён позднее на информационных ресурсах российских загранучреждений», — добавил посол.

Также Антонов заявил, что Россия требует от США усилить охрану её дипмиссий в связи с выборами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить