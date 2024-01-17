Голосование на выборах президента России пройдёт в США 17 марта на трёх участках

Голосование на предстоящих выборах президента России пройдёт в США 17 марта на трёх участках.

Об этом в интервью мультимедийному информационному центру «Известия» сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, участки будут открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне (штат Техас).

«График работы участков будет размещён позднее на информационных ресурсах российских загранучреждений», — добавил посол.

Также Антонов заявил, что Россия требует от США усилить охрану её дипмиссий в связи с выборами.