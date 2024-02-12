«В орбите богатых русофобов»: как адвокат Pussy Riot зарабатывает в Литве статус «хорошего русского»

Для многих российских эмигрантов демонстрация помощи Украине стала самым действенным способом легализоваться за рубежом. Один из таких примеров — история адвоката Дмитрия Захватова, известного по судебным делам Pussy Riot. В Литве он открыл фонд помощи ВСУ, однако организация за два года собрала для Киева только €150 и подержанный пикап. У Захарова по обе стороны границы сомнительный бэкграунд, отмечают эксперты, что не мешает ему обустраиваться в Восточной Европе, рассчитывая закрепиться «в орбите богатых русофобов».

36-летний Дмитрий Захватов, адвокатский статус которого сейчас приостановлен, хорошо известен в либеральной среде. Он защищал участниц группы Pussy Riot, получивших срок за оскорбление чувств верующих, и сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, заочно приговорённую к 8,5 года колонии за распространение недостоверной информации о Вооружённых силах РФ.

С началом СВО Захватов сам занял проукраинскую позицию, публично критикуя российскую армию и власть.

«Мои личные герои — те люди, которые уклонились от мобилизации, — говорил Захватов в интервью изданию «Адвокатская улица». — Которые сбежали из войск, которые сдались в плен (ВСУ. — RT)».

«У меня не может быть сочувствия к этим людям», — так говорит Захватов про тех, кто отправился на фронт.

В своих интервью после иммиграции Захватов говорит, что зарабатывает мало и в деньгах не заинтересован, но защищает несправедливо гонимых. Однако биография адвоката, в которую углубился RT, заставляет в этом усомниться.

Признаки «номинала»

По данным баз юрлиц «Контур.Фокус» и «СПАРК», в 2010-е Захватов был совладельцем и директором девяти коммерческих предприятий с годовыми оборотами почти в 1 млрд рублей. Так, с 2014 по 2016 год он был директором рекламного агентства «Икар», годовая выручка которого в тот период достигала 211 млн рублей. Агентство входило в группу BV Media, основанную бывшим главой Комиссии по рынку ценных бумаг РФ Игорем Костиковым. В тот же период Захватов числился совладельцем ООО «Компания Еврокран». В 2015 году компания заработала 283 млн рублей.

В списке фирм Захватова только одна юридическая. Остальные занимались торговлей лесом, строительством, монтажом отопительных систем, грузоперевозками. Почти все они теперь закрыты. Половина не сдавала отчёты и была ликвидирована принудительно, по решению ФНС.

Однако экспертов это не удивляет. Каждая 30-я компания в России оформлена на номинального собственника, писал РБК. Недобросовестные бизнесмены специально ставят вместо себя фиктивных владельцев, в основном юристов, разбирающихся в законах и уверенно чувствующих себя при контактах с госорганами.

Если человек одновременно руководит пятью и более организациями, его могут признать «массовым директором», пишет авторитетный профильный портал Audit-It. Прямого нарушения в этом нет, но внимание налоговой будет повышенным. «Как правило, на практике компании с массовыми директорами ведут фиктивную деятельность с целью ухода от налогов», — сообщает портал.

Утверждать, что Захватов был именно таким директором, нельзя. Однако некоторые особенности его биографии заставляют задуматься. Одна из них — разнообразие видов деятельности, которыми занимаются фирмы одного человека. Другой маркер — молодой возраст учредителя. На момент регистрации юрлиц Захватову было 25-26 лет.

Если раскроется, что компания наняла «номинала», то её принудительно исключат из ЕГРЮЛ, а участникам грозит ответственность вплоть до уголовной, например за подделку документов (ст. 173.1 и 173.2 УК РФ).

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Ради хорошей жизни

С весны 2022 года Захватов проживает в основном за границей. В Москве он появлялся только на суде по делу Овсянниковой. В августе того года Овсянникова нарушила условия домашнего ареста и улетела во Францию. Захватов сообщил об этом суду, а вскоре и сам пропал из публичного пространства. Позже в СМИ появилось его признание— оказывается, именно он организовал побег Овсянниковой.

Сейчас статус адвоката у Захватова приостановлен, как значится в базе Адвокатской палаты Москвы. По данным СМИ, это могло произойти в связи с его ролью в вышеупомянутой истории.

В апреле 2022 года имя Захватова всплыло в связи с литовским фондом помощи Украине. Открыла его в Вильнюсе бывший муниципальный депутат Тверского округа Москвы из партии «Яблоко» Мария Солёнова. Тогда он назывался EuropaLive и публичной деятельности не вёл. Но в начале 2023 года фонд изменил название на Action 4 Life («Действие ради жизни») и анонсировал сбор средств для ВСУ. В разделе «Команда» на сайте организации две фамилии — Захватова и Солёновой.

В августе 2023 года Захватов сообщил, что его фонд закрыл свой первый сбор средств — Киеву был обещан подержанный пикап Mitsubishi L200 Warrior за €5 тыс.

© Action4life

Согласно последней опубликованной отчётности, с апреля по декабрь 2022 года по счетам A4L прошло всего €150. Ещё одно пожертвование в эквиваленте $50 поступило криптовалютой в сентябре 2023 года.

Рука руку моет

Спустя два месяца фонд A4L сообщил о «благотворительном аукционе». Прошедшее в Вильнюсе 8 ноября мероприятие организовали российские оппозиционеры, среди которых участники так называемого Форума свободной России*** — гроссмейстер Гарри Каспаров* и бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв*.

Фонд A4L отчитался о продаже на аукционе нескольких лотов, например коллекции марок с подписями президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. За эти позиции им удалось выручить €13,4 тыс. и €8 тыс. соответственно. Но, как сообщал расследовательский портал Prigovor.ru, почти все крупные лоты одни организаторы выкупили у других, то есть фактически сами у себя. Так, лот с «марками Залужного» купил Каспаров.

Ещё один лот, по данным издания, мог купить Леонид Невзлин*. В последние годы он, как и его экс-партнёр по ЮКОСу Михаил Ходорковский*, спонсирует оппозиционные силы и либеральные медиа.

Невзлин оказывает институциональную и материальную поддержку и фонду A4L через свою НКО Cooperation Democracy Foundation («Сотрудничество во имя демократии»), основанную там же, в Литве. Бренды и ссылки на этот фонд представлены на сайте фонда Захватова.

Ранее RT рассказывал, как в 2022 году Михаил Ходорковский* и британский фонд под управлением дочери Невзлина, Ирины, потратили на антивоенные и антироссийские инициативы $ 21 млн. Оппозиционные проекты реализовывались в тесной связке с «Фондом борьбы с коррупцией»****, хотя публично МБХ и ФБК вели острую полемику и отрицали связь.

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С привкусом аферы

Скромная активность A4L говорит о номинальном характере его работы, отмечает заслуженный юрист России, экс-замглавы правового департамента МВД РФ Иван Соловьёв. «Судя по его бэкграунду, это достаточно расчётливый, если не сказать ушлый человек, который искал любую возможность заработать, не гнушался и проектами с аферистским привкусом», — отметил заслуженный юрист России.

Можно предположить, говорит Соловьёв, что и открытие некоммерческой организации в Литве было меркантильным шагом ради получения статуса «хорошего русского» в глазах принимающей стороны. «В Литве уже нет «плохих» и «хороших» русских, там все русские плохие, — говорит эксперт. — Для того чтобы закрепиться в новой стране, получить лояльность от местных, он начал такими вещами заниматься — делать вид, что помогает ВСУ, а на самом деле стремится войти в орбиту богатых русофобов, вроде Невзлина и Ходорковского, и устроить собственную жизнь».

По мнению Соловьёва, основная задача Захватова — не помочь украинской армии, а выстроить себе базу в Восточной Европе, чтобы затем перебраться в Западную Европу и уже оттуда претендовать на получение ВНЖ или гражданства ЕС.

Добиться этого будет непросто, так как в последнее время в Прибалтике интерес к Украине упал. Об этом говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Рекеда, специалист по ЕАЭС, в прошлом — главред аналитического портала RuBaltiс.

«Если в начале 2022 года организации, занимающиеся помощью Украине, пользовались определённой популярностью в Прибалтике, то к началу 2024 года эта популярность, по моему мнению, заметно снизилась, — пояснил собеседник RT. — В Восточной Европе наблюдается усталость от украинской темы. Граждане больше ориентированы на собственные бытовые проблемы, чем на большую политику».

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Уголовный состав

Эксперты предупреждают, что спонсирование помогающего ВСУ фонда (такого, как A4L) может обернуться для россиян уголовным преследованием. «Если на сайте фонда однозначно указано, что помощь идёт в пользу ВСУ, то такое деяние для российского гражданина может быть квалифицировано по уголовной статье, вплоть до государственной измены», — объясняет адвокат Сталина Гуревич.

Уголовные дела по таким составам уже возбуждались в России, напоминает заслуженный юрист Иван Соловьёв. Например, по похожим основаниям в феврале 2024 года ФСБ РФ возбудила дело о госизмене «в форме перехода на сторону противника» в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*.

Кроме того, некоторые батальоны в составе ВСУ признаны экстремистскими или террористическими организациями, напомнила адвокат. В случае если спецслужбы докажут, что деньги пошли таким батальонам, может быть возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма или экстремизма.

По состоянию на начало февраля 2024 года фонд A4L не внесён в реестр нежелательных организаций или иностранных агентов. Аналогичного статуса нет и у Захватова. При этом доступ к сайту и другим ресурсам адвоката заблокирован Роскомнадзором.





* Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.

** Организация, признанная нежелательной в РФ решением Минюста от 13.02.2023.

*** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.





