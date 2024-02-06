RT в Telegram
Подпишись

NYT: Украина без помощи США примет российские условия урегулирования конфликта

Короткая ссылка
Украине без финансовой и военной помощи Соединённых Штатов придётся принять российские условия урегулирования конфликта. Об этом говорится в заявлении газеты The New York Times.
NYT: Украина без помощи США примет российские условия урегулирования конфликта
  • AP

«Владимир Путин может принять мирное соглашение, которое подразумевает передачу ему территории, которую он сейчас занимает», — говорится в заявлении.

Также Украину могут заставить пойти на сделку и вынудить оставаться нейтральной страной.

«Но без дополнительной американской помощи, они (киевские власти. — RT) могут быть вынуждены её принять», — отмечается в тексте.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что Украина оказалась в отчаянном положении на фронте в связи с натиском войск России в зоне спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить