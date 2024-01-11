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Литва выделит Украине почти €12 млн на энергосектор

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Литва выделит Киеву почти €12 млн с целью укрепления украинских энергосетей.
Литва выделит Украине почти €12 млн на энергосектор
  • РИА Новости

Об этом заявил министр энергетики республики Дайнюс Крейвис. Его слова приводит Sputnik Литва.

Он назвал укрепление энергосетей Украины общей целью.

По его словам, «Литва посылает не только мощные трансформаторы, но и сильный сигнал солидарности».

Крейвис добавил, что всего для восстановления энергетической инфраструктуры на Украине Вильнюс уже выделил более €13,3 млн и передал более 1,2 тыс. генераторов и 270 трансформаторов.

Ранее стало известно, что Литва направит Международной коалиции по разминированию подконтрольных Украине территорий €15 млн для закупки спецсредств и оборудования.

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