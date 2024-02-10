Орбан: ЕС угрожал навредить Венгрии из-за отказа финансировать ВСУ

Власти ЕС открыто угрожали навредить экономике Венгрии в случае отказа одобрить финансирование для Украины.

Об этом заявил политический советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан.

«Когда главы государств и правительств ЕС говорили по телефону с премьер-министром (Венгрии Виктором. — RT) Орбаном, они открыто озвучили ему именно эту угрозу», — заявил он в интервью изданию Exxpress.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что Венгрия подвергается нападкам евроатлантического общества из-за позиции Будапешта о необходимости проведения мирных переговоров по Украине.