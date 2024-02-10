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Сийярто: Венгрия подвергается нападкам из-за позиции по переговорам об Украине

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Венгрия подвергается нападкам евроатлантического общества из-за позиции Будапешта о необходимости проведения мирных переговоров по Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По его словам, единственный способ спасти жизни — как можно скорее прекратить конфликт.

«И единственный способ сделать это — это прекращение огня и мирные переговоры. Это наша позиция... Мы подвергаемся огромной атаке за эту нашу позицию в трансатлантическом сообществе», — сказал Сийярто в интервью РИА Новости.

Дипломат также подчеркнул, что Венгрия никогда не примет участия в каких-либо действиях, направленных на поставки оружия Украине.

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