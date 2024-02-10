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Сийярто: Венгрия никогда не примет участие в поставках оружия на Украине

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Венгрия никогда не примет участия в каких-либо действиях, направленных на поставки оружия Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«У нас очень чёткая позиция по этому поводу: Венгрия никогда не участвовала и никогда не будет участвовать ни в каких действиях, направленных на поставку оружия на Украину», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, чем больше оружия будет поставляться на Украину, тем дольше будет длиться конфликт и больше людей погибнет.

«Мы получили гарантии, что активы или средства, которые были заморожены для Венгрии, сейчас частично разблокируются и не будут отправлены на Украину. У нас есть на это гарантии», — добавил Сийярто.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС уже опустошил свои запасы и у него нет «волшебной палочки», чтобы дать Украине больше снарядов.

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