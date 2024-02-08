Боррель: ЕС должен дать больше снарядов Киеву, но у него «нет магии» для этого

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже опустошил свои запасы и у него нет «волшебной палочки», чтобы дать Украине больше снарядов.

«Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень низкими», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

Как пишет ТАСС, по его словам, до марта ЕС сможет в общей сложности предоставить Киеву около 550—600 тыс. снарядов, до конца года будет передан обещанный ранее 1 млн.

Ранее Боррель заявил, что ЕС поддерживает идею организации сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью для дальнейшего производства боеприпасов на территории Украины.