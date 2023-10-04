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Суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Овсянникову к 8,5 года колонии

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Басманный суд Москвы заочно приговорил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы.
Суд заочно приговорил экс-редактора Первого канала Овсянникову к 8,5 года колонии
  • AP

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

«С учётом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказано в заявлении.

Кроме того, отмечается, что суд лишил Овсянникову права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на четыре года.

Ранее сообщалось, что гособвинитель просит приговорить Овсянникову к 9,5 года колонии общего режима и лишить её права администрировать сайты на пять лет.

11 августа Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России. 

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