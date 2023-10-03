Прокурор просит приговорить Марину Овсянникову к 9,5 года тюрьмы
- AP
Об этом сообщила прокуратура Москвы.
Обвинитель просит признать Овсянникову виновной в распространении ложной информации о ВС России.
Уголовное дело рассматривается судом в отсутствие подсудимой. Сейчас Овсянникова находится в международном розыске.
В отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
17 октября 2022 года адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы Овсянниковой, заявил о её незаконном побеге из России. Тогда он сказал, что сбежавшая находится в «одной из европейских стран».