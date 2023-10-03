Узнать больше

Прокурор просит приговорить Марину Овсянникову к 9,5 года тюрьмы

Короткая ссылка
Гособвинитель просит приговорить экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к 9,5 года колонии общего режима и лишить её права администрировать сайты на пять лет.
Прокурор просит приговорить Марину Овсянникову к 9,5 года тюрьмы
  • AP

Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Обвинитель просит признать Овсянникову виновной в распространении ложной информации о ВС России.

Уголовное дело рассматривается судом в отсутствие подсудимой. Сейчас Овсянникова находится в международном розыске.

В отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

17 октября 2022 года адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы Овсянниковой, заявил о её незаконном побеге из России. Тогда он сказал, что сбежавшая находится в «одной из европейских стран».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить