Прокурор просит приговорить Марину Овсянникову к 9,5 года тюрьмы

Гособвинитель просит приговорить экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову к 9,5 года колонии общего режима и лишить её права администрировать сайты на пять лет.

Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Обвинитель просит признать Овсянникову виновной в распространении ложной информации о ВС России.

Уголовное дело рассматривается судом в отсутствие подсудимой. Сейчас Овсянникова находится в международном розыске.

В отношении неё заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

17 октября 2022 года адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы Овсянниковой, заявил о её незаконном побеге из России. Тогда он сказал, что сбежавшая находится в «одной из европейских стран».