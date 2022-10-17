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Адвокат Овсянниковой заявил о её побеге из России

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Адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы объявленной в розыск экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, заявил о её незаконном побеге из России.
Адвокат Овсянниковой заявил о её побеге из России
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом он сказал РИА Новости.

«Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию», — заявил собеседник.

Он отметил, что сбежавшая находится в «одной из европейских стран».

Ранее Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России. Позднее её муж сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста.

МВД России объявило её в розыск.

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