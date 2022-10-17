Адвокат Овсянниковой заявил о её побеге из России
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- © Alexander Zemlianichenko
Об этом он сказал РИА Новости.
«Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию», — заявил собеседник.
Он отметил, что сбежавшая находится в «одной из европейских стран».
Ранее Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России. Позднее её муж сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста.
МВД России объявило её в розыск.