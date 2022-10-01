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Муж Овсянниковой заявил, что экс-редактор Первого канала сбежала из-под домашнего ареста

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Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста ночью 1 октября. Об этом RT рассказал её бывший супруг Игорь Овсянников.
Муж Овсянниковой заявил, что экс-редактор Первого канала сбежала из-под домашнего ареста
  • AP

«Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении», — заявил он.

Овсянников добавил, что не знает, куда могла поехать его бывшая жена.

В августе Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России.

28 июля Мещанский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России.

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