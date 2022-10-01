Муж Овсянниковой заявил, что экс-редактор Первого канала сбежала из-под домашнего ареста
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«Минувшей ночью моя бывшая жена покинула место, которое суд определил ей для домашнего ареста, и вместе с моей 11-летней дочерью скрылась в неизвестном направлении», — заявил он.
Овсянников добавил, что не знает, куда могла поехать его бывшая жена.
В августе Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России.
28 июля Мещанский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил России.