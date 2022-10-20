Басманный суд заочно арестовал Овсянникову
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Об этом РИА Новости сообщили в суде.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Овсянниковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.
Ранее адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы объявленной в розыск экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, заявил о её незаконном побеге из России. МВД России объявило её в розыск.
11 августа Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России.