Басманный суд заочно арестовал Овсянникову

Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленную в розыск экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову.

Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Овсянниковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции», — рассказал собеседник агентства.

Ранее адвокат Дмитрий Захватов, представляющий интересы объявленной в розыск экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой, заявил о её незаконном побеге из России. МВД России объявило её в розыск.

11 августа Басманный суд Москвы отправил Овсянникову под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооружённых силах России.