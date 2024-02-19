Госдеп направит $500 тысяч на увеличение аудитории «независимых СМИ» в Косове

Посольство США в Приштине объявило программу «по укреплению и повышению доли аудитории независимых СМИ», базирующихся в частично признанном Косове. По замыслу авторов, проект позволит снизить влияние «дезинформации», которая якобы направлена на подрыв американских интересов в регионе. С документом ознакомился RT.

«Посольство США в Приштине (Косово) объявляет для организаций открытый конкурс заявок на выполнение программ для укрепления и повышения доли аудитории и самодостаточности базирующихся в Косове независимых СМИ, а также их устойчивости в отношении некорректной информации, дезинформации и киберугроз», — говорится в документе.

Проект будет способствовать повышению медиаграмотности молодых людей из числа уязвимых меньшинств, которые могут подвергаться «целенаправленной дезинформации» и легко вводиться в заблуждение, утверждают американские специалисты. Для этого в посольстве предлагают установить новые «партнёрские отношения» между косовскими «независимыми» журналистами и их молодёжной аудиторией путём взаимодействия со школами и университетами.

«Результат: СМИ будут предоставлять точную и непредвзятую информацию, что сократит влияние на аудиторию некорректной информации и дезинформации, направленной на подрыв американских и евроатлантических интересов в Косове и на Западных Балканах», — отмечают в диппредставительстве США.

Общий объём финансирования составит $500 тыс.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT отметил, что Вашингтон таким образом хочет создать рычаги влияния на косовское общество.

«Сама постановка вопроса о независимых СМИ Косова уже говорит о том, что американцев этот вопрос беспокоит. Наверное, они хотели бы под предлогом «независимых медиа» создать те органы, которые ими бы косвенно контролировались и которые проводили бы американскую точку зрения», — подчеркнул эксперт.

Ранее Госдепартамент США планировал обучить албанские СМИ писать «независимые» материалы.