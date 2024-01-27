Госдеп потратит более $700 тысяч на «демократические процессы» в БиГ

Посольство США в Сараеве анонсировало ряд программ, направленных на «развитие» гражданского общества, независимых СМИ и равноправного участия женщин в политических и социальных дискуссиях. С документом ознакомился RT.

Отдел общественной дипломатии посольства США в Сараеве заявил о финансировании программ, направленных на поддержку демократических процессов и содействие евроинтеграции Боснии и Герцеговины.

Грант в размере $500 тыс. американское ведомство предоставит с целью «укрепления» гражданского общества и повышения прозрачности работы правительства.

«Данная программа направлена на укрепление гражданского общества в Боснии и Герцеговине, повышение прозрачности и подотчётности в (работе. — RT) правительства, увеличение участия граждан в борьбе с коррупцией, более (строгое. — RT) соблюдение прав человека, поддержку независимых СМИ и содействие евроатлантической интеграции», — отмечается в документе.

Особое внимание в рамках программы будет уделено борьбе с дезинформацией и «продвижению умеренных взглядов» у целевой аудитории — гражданского общества, молодёжи, журналистов-расследователей, религиозных организаций.

«В частности, это проекты, которые содействуют основанному на фактах диалогу между гражданами и СМИ по приоритетным социальным и политическим вопросам, развитию медиаграмотности и способности граждан Боснии и Герцеговины распознавать дезинформацию в традиционных СМИ и социальных сетях», — подчёркивают сотрудники американского ведомства.

Ещё один грант в размере $275 тыс. будет направлен организациям гражданского общества Боснии и Герцеговины, которые выступают за равноправие женщин в решении политических и экономических вопросов.

Кроме того, посольство приветствует предложения, направленные на укрепление солидарности между женщинами из разных городов, политических партий или этнических групп, а также на поддержку уязвимых и маргинализованных женщин в стране.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что Вашингтон старается воздействовать в первую очередь на Сербию, расширяя влияние в странах, которые с ней граничат.

«Босния и Герцеговина граничит с Сербией на востоке. Я думаю, США уже давно поставили стратегическую цель по увеличению своего влияния на территории страны, потому что государство получило план действий по вступлению в Североатлантический альянс, а в 2022 году ему был предоставлен статус кандидата на вступление в Европейский союз», — отметил эксперт.

Ранее Европейская комиссия направляла финансирование на «укрепление роли» гражданского общества и СМИ в Косове.