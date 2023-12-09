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ЕК направит более €4 млн на «укрепление роли» гражданского общества и СМИ в Косове

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Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Еврокомиссия объявила конкурс на получение гранта в рамках программы «механизма гражданского общества и СМИ» в Косове. Инициатива нацелена на дальнейшее сближение Косова с ЕС и «продвижение демократии». С документом ознакомился RT.
ЕК направит более €4 млн на «укрепление роли» гражданского общества и СМИ в Косове
  • РИА Новости

«Глобальная цель настоящего конкурса заявок — усилить устойчивость, роль и потенциал гражданского общества и СМИ в продвижении демократии участия и социального прогресса, а также повестки интеграции и сближения с ЕС в Косове», — отмечается в тексте документа.

Общий объём финансирования в рамках программы составит €4,4 млн.

Исполнитель должен поддерживать «активистскую деятельность и влияние» гражданского общества в ключевых секторах, процессах местного развития и социальной инклюзивности. Вместе с тем в рамках программы планируется поддержка СМИ, плюрализма, медийной грамотности и улучшенного доступа к информации, «особенно для уязвимых групп населения».

«Каждое предложение должно поддерживать средства массовой информации в их исследованиях, анализе, качественном освещении и вещании о прогрессе Косова в секторах интеграции в ЕС на национальном или местном уровнях», — подчёркивают в ЕК.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT предположил, что под поддержкой гражданского общества и СМИ подразумевается создание лояльной аудитории для распространения европейского и американского влияния на Балканах.  

«Мы знаем, что прецедент Косова является крайне важным для американцев, поэтому с имиджевой точки зрения важно, чтобы их политика полностью соответствовала так называемым ценностям. Инициатива ЕС, очевидно, не поддержка гражданского общества, а деньги за максимальную лояльность. Деньги, с помощью которых активно работают с экспертами, с журналистами, с молодёжью для того, чтобы их заявления полностью соответствовали евроатлантической солидарности», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) направит $15 млн на «улучшение» киберуправления в Косове.

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