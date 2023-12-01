USAID потратит $15 млн на «улучшение» киберуправления в Косове

Агентство США по международному развитию (USAID) ищет исполнителей для реализации программы, которая должна повысить устойчивость Косова к кибератакам. Для этого специалисты намерены создать кадровый потенциал для «реагирования» на киберугрозы и укрепить критическую инфраструктуру и государственные надзорные органы непризнанного Косова. С документом ознакомился RT.

«АМР США принимает проектные предложения по защите и улучшению сферы киберуправления в Косове, а также наращиванию потенциала ответственных государственных учреждений и целевой критически важной инфраструктуры для повышения устойчивости к кибератакам», — говорится в тексте гранта.

Согласно документу, успешный кандидат должен будет в равной степени «направить помощь» на следующие три сектора: электронные госуслуги, энергетика и телекоммуникации.

Кроме того, в рамках проекта подрядчик будет укреплять управление в сфере кибербезопасности и координацию с владельцами критически важной инфраструктуры и органами надзора. Вместе с тем составители намерены создать кадровый и технический резервы на краткосрочную и долгосрочную перспективу для «планирования, реагирования и восстановления» после киберинцидентов.

Реализация программы рассчитана на пять лет. Общий объём финансирования составит $15 млн.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что Вашингтон таким образом реагирует на дружественные связи Сербии с Россией и пытается установить контроль над киберпространством.

«Наряду с воздушным, морским и земным пространством киберпространство сегодня также является приоритетом. Поэтому это (контроль над киберпространством. — RT) внедряется повсеместно, но для этого нужен повод. Поводом станет сербская политика. Здесь вопрос стоит даже не в Косове, а в контроле сателлитов. А контроль над сателлитами — это контроль над Европой», — заключил эксперт.

Ранее посольство США в Белграде запускало информационную кампанию о внешней политике Соединённых Штатов.