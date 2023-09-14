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ЕК намерена «усилить» роль организаций гражданского общества в Косове

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Ирина Сафонова, Полина Полетаева
Еврокомиссия планирует «усилить» потенциал организаций гражданского общества в Косове, чтобы они могли в том числе «влиять на реформы государственного сектора». Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, ЕС стремится создать пул партнёров, разделяющих европейскую политику и приоритеты.
ЕК намерена «усилить» роль организаций гражданского общества в Косове
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Глобальная цель данного конкурса заявок — укрепление потенциала организаций гражданского общества в Косове, поддержка их роли как компетентных, прозрачных, эффективных и подотчётных субъектов гражданского общества», — говорится в документе.

В рамках данного конкурса Евросоюз стремится создать в Косове «пул рамочных партнёров, разделяющих политику и приоритеты ЕС в конкретных секторах», а также расширить сотрудничество на основе взаимных интересов и общих целей, отмечают в ЕК.

Вместе с тем, поддержка косовских организаций гражданского общества в долгосрочной перспективе предоставит им возможность «влиять на реформы государственного сектора и реализацию политики», считают в ЕК.

«Рамочные соглашения о партнёрстве позволяют выстроить структурированное и профессиональное сотрудничество и расширить диалог и консультации с определённым кругом организаций гражданского общества в ключевых секторах/областях, которые важны для развития Косова и его движения на пути в Европейский Союз», — отмечается в документе.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT подчеркнул, что при помощи подобных программ Евросоюз создаёт «группу поддержки», которая будет следовать европейским интересам в регионе.  

«Под красивым и ярким названием «Поддержка институтов гражданского общества» на самом деле кроется вполне банальный подкуп общественных активистов и организаций, которые должны проводить в жизнь политику Евросоюза и продвигать западно-европейские идеи и нарративы в местной жизни. Фактически Евросоюз оптом покупает общественные структуры в тех или иных странах, а в данном случае на территории Косова, которая незаконно оккупирована и отделена от Сербии. Евросоюз формирует свою группу поддержки, своих агентов влияния, которым будут спускаться задачи для реализации», — заключил эксперт.

Ранее ЕК направляла более €3,5 млн на «расширение возможностей» гражданского общества и СМИ в Северной Македонии.

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