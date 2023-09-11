Еврокомиссия поможет Сербии «эффективно вести переговоры» о вступлении в ЕС

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству выделит €3 млн на создание в Сербии консультационного центра по вопросам политики и права. С описанием гранта ознакомился RT.

Генеральный директорат ЕК по расширению и добрососедству планирует открыть консультационный центр по вопросам политики и права, чтобы оказать «поддержку» сербским властям в вопросах вступления в Евросоюз.

«Общая цель проекта — помогать сербским властям эффективно проводить переговоры о вступлении (в ЕС. — RT), а также успешно распоряжаться помощью в том, что касается процесса интеграции в ЕС и подготовки к вступлению в ЕС», — отмечается в описании контракта.

Общий объём финансирования составит €3 млн. По замыслу авторов, проект рассчитан на 2,5 года.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT отметила, что ЕК создаёт центр «мягкой силы и лоббизма», чтобы заставить Сербию придерживаться европейского курса в политике.

«Я думаю, эти средства будут направлены на то, чтобы разъяснить властям Сербии, что их вступление в ЕС зависит от нескольких пунктов: создания так называемых независимых СМИ, противодействие дезинформации, а значит, продвижение европейского нарратива. Это касается и реформы судебной власти — тоже в сторону законодательства и различных прозападных инициатив. Конечно, два ключевых вопроса в целом, которыми Сербию сдерживают: ввести санкции против России и полностью поддержать курс ЕС в отношении Москвы», — подчеркнула эксперт.

Ранее ЕК направляла Сербии €1,5 млн на «эффективное освоение» программ ЕС.