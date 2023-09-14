США намерены запустить в Сербии информационную кампанию о внешней политике

Посольство США в Белграде планирует профинансировать размещение на территории Сербии информационных плакатов на тему внешней политики. Для реализации проекта ведомство наймёт подрядчика с опытом в сфере политической рекламы, а также знанием сербского и русского языков. С документом посольства ознакомился RT.

«Посольству требуется, чтобы подрядчик разработал и провёл мультимедийную кампанию по информированию общественности на внешнеполитическую тематику, рассчитанную на конкретную целевую аудиторию в Сербии», — пояснили в американском диппредставительстве.

Как следует из документа, конкретные темы проекта будут обсуждаться на предварительном совещании. При этом посольство США осуществит редакторский контроль всех материалов перед публикацией.

Исполнителю предстоит разработать рекламные плакаты, которые планируется разместить в зоне прилёта белградского аэропорта имени Николы Теслы, а также на видных местах в сербской столице и других городах.

Кроме того, подрядчик должен создать контент для соцсетей с платным продвижением. В посольстве ожидают, что размещённые посты наберут 3 млн просмотров в Сербии.

Отмечается, что посольство США намерено заключить контракт с организацией, у которой есть опыт работы в сфере политической рекламы, а также возможность производить материалы на сербском и русском языках.

«Предпочтительно наличие опыта работы над кампаниями, рассчитанными на русскоязычную аудиторию», — подчёркивается в документе.

Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, этот проект является частью более крупной кампании США, направленной на продвижение американских взглядов. Такую деятельность Вашингтон осуществляет и в других странах.

«Речь идёт о продвижении американской точки зрения. Схема давно уже сложилась у американцев. Они предлагают какой-то грант, фактически выделяют деньги на то, чтобы нанять местных жителей, работать с блогерами, создавать новые СМИ, которые, как правило, однобокие и нацелены на изоляцию альтернативных мнений», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Ранее стало известно о планах Соединённых Штатов привлечь жителей Сербии к участию в программе для «молодых лидеров».