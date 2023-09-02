В ЕК обеспокоены изменением в законе о гражданстве Сербии в связи с переездом россиян
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Вархели ответил на письмо группы евродепутатов, которая подняла вопрос о переезде россиян в Сербию и открытии ими там бизнеса. По данным политиков, за первые четыре месяца 2023 года количество российских компаний и предпринимателей в стране выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сообщается, что россияне основали или им принадлежат в общей сложности почти 7 тыс. предприятий в Сербии.
При этом парламентарии отметили, что Белград рассматривает поправки к закону, которые предполагают получение гражданства Сербии всего после года непрерывного проживания в стране. В связи с этим депутаты спросили, проверит ли ЕК эти поправки на соответствие стандартам ЕС и будет ли сотрудничать с сербскими властями, чтобы контролировать въезд россиян в страну.
«Комиссия выражает обеспокоенность тем, что изменения, которые предполагается внести в закон о гражданстве Сербии, могут представлять для ЕС миграционные риски или риски в сфере безопасности, принимая во внимание, что граждане Сербии имеют безвизовый доступ на территорию ЕС», — заявил Вархели в ответном письме.
Он сообщил, что ЕК обратилась к Белграду с просьбой учесть в поправках «надёжные гарантии и проверки безопасности».
По словам Вархели, Еврокомиссия регулярно запрашивает у сербских властей информацию о присутствии российских граждан на территории страны.
В обращении евродепутаты спросили также, будет ли ЕК проверять назначение принадлежащего россиянам бизнеса в Сербии и то, в какой степени он может служить средством обхода европейских санкций.
«Комиссия тесно сотрудничает с сербскими властями для предотвращения обхода санкций ЕС через Сербию», — ответил еврокомиссар.
По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, обсуждения европейских политиков носят дискриминационный характер.
«Сербия — независимая страна и вправе сама определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Если же он (Оливер Вархели. — RT) оперирует вопросами пребывания российских граждан, то тогда надо сравнивать с пребыванием там граждан других стран — украинцев, белорусов, поляков и так далее. Иначе получается откровенная дискриминация по гражданству и роду деятельности, потому что речь идёт о бизнесменах», — сказал аналитик.
Оленченко считает, что ЕС в очередной раз пытается оказать давление на Сербию, которая проводит самостоятельную политику.
В марте МВД Сербии представило законопроект, в котором предлагалось разрешить подавать заявление на гражданство после года легального проживания в стране вместо пяти лет. Однако в конце июля парламент одобрил версию инициативы, по которой срок был сокращен до трёх лет.
Ранее глава Сербии Александр Вучич заявил о намерении продолжить курс на сохранение гармоничных отношений с Россией.